Sanremo 2021, Fiorello tifa per il fallimento del Festival: “Niente Amadeus? L'anno prossimo…”

Il Festival di Sanremo 2021 è giunto alla serata conclusiva, quella che eleggerà il vincitore di questa 71esima edizione caratterizzata ovviamente dall’emergenza coronavirus. La macchina organizzativa ha dovuto fare uno sforzo enorme per rispettare i protocolli rigidissimi anti-contagio: in particolare Amadeus in qualità di direttore artistico e conduttore ha dovuto portare un grande peso sulle spalle, ma ormai ce l’ha quasi fatta. Anche se prima della finalissima ha annunciato in conferenza stampa che non ci sarà un terzo Sanremo consecutivo sotto la sua responsabilità.

Fiorello ha deciso di commentare le sue parole direttamente dal palco del teatro Ariston: “Sono rimasto basito quando hai detto che non farai il Festival l’anno prossimo. Ti capisco perché è impegnativo, hai un’età e poi sono contento perché se non lo fai tu io finalmente sono in pace. Però ci tengo a fare un in bocca al lupo a quelli che verranno l’anno prossimo, vi auguro questa platea piena di gente, deve essere strapiena, con milioni di persone fuori dall’Ariston, ospiti internazionali”.

A questo punto però Fiorello si è tolto un sassolino dalla scarpa anche per Amadeus, dato che sono stati molto criticati per i risultati sotto le attese a livello di ascolti: “Vi deve andare malissimo l’anno prossimo. Vi diamo tutto ma vi deve andare male, ve lo auguro con tutto il cuore. Tanto se c’è il pubblico vuol dire che le cose sono andate benissimo. Voglio vedere chi si prende questa patata bollente l’anno prossimo”.

