Tommaso Zorzi alla stazione della polizia, "parole orribili". Si mette malissimo: chi lo vuole rovinare

Pamela Prati sul piede di guerra. A quanto pare la showgirl ha querelato due ex concorrenti del Grande Fratello Vip: Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi, che durante il Grande Fratello Vip hanno fatto riferimento al caso Prati Gate. “Rimango allibita da una Cecilia Capriotti (per chi non sappia chi sia è una nuova concorrente del GF Vip) pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona. […] Mi sono già espressa sulle parole orribili di Cecilia Capriotti nei miei confronti, su quello che mi è successo ci sono delle indagini in corso, e chiamarmi “caso clinico” è una diffamazione grandissima”, dice.

“Ho querelato solo Cecilia. In passato ho detto che adoro Tommaso, per questo sono dispiaciuta. Ha detto che gli faccio pena, capite?”. Giornalettismo fa sapere che Zorzi è andato in Polizia per ritirare un documento. “Zorzi, in compagnia di due legali, si è presentato in Polizia, per ritirare un documento. Ed è lì che è arrivata la sorpresa: Pamela Prati querela Zorzi. […] Agli atti Tommaso ha potuto constatare che Pamela Prati lo ha querelato per un suo commento nella Casa sul caso Mark Caltagirone. Adesso… la parola passa ai legali”, si legge sul sito.

E si tratterebbe proprio della querela sporta dalla Prati. Quel caso, che fece parlare tutti qualche anno fa (parliamo della vicenda Mark Caltagirone), adesso è chiuso. Definitivamente. L’ex primadonna del Bagaglino, però, di quella faccenda non ne vuole più sentir parlare.

