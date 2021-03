Isola dei Famosi, prima del via Elisa Isoardi bombarda la Rai: "Voglio cambiare", come funzionano le cose a Viale Mazzini

Francesco Fredella 11 marzo 2021 a

Si volta pagina. Sbarca all’Isola dei famosi, ma senza dimenticare il passato. A Chi Elisa Isoardi dice: “Ho avuto alti e bassi. In 18 anni di Rai e 38 di vita ho avuto alti e bassi ma ho affrontato tutto con il sorriso e con la fierezza di aver superato certe cose senza troppa pesantezza”. Dopo l’ultima parentesi in viale Mazzini con Il cantante mascherato, la Isordi si tuffa in una nuova avventura. “Adesso volo da sola e Mediaset è arrivata al momento giusto, ho voglia di fare e di cambiare”, racconta. Si vocifera anche di un nuovo programma che dovrebbe condurre dopo il reality, probabilmente ad inizio della prossima stagione.

Quando ha partecipato a Ballando con le stelle molti hanno parlato di una storia con Raimondo Todaro (suo maestro di ballo). “Era tutto circoscritto al minuto e mezzo di esibizione”, racconta a Chi. Ora la Isoardi è single. Ma in Honduras potrebbe incontrare il vero amore. La sua storia con Matteo Salvini resta solo un ricordo. Non ne parla più. Elisa cambia vita e anche azienda. Per lei potrebbero spalancarsi le porte di una nuova carriera televisiva.

“Sì, ho sofferto - diceva anche a Verissimo -. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”.

