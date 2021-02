L'isola dei famosi, "cambio di programma" Mediaset e doccia gelata per Ilary Blasi

26 febbraio 2021 a

Slitta ancora L’Isola dei Famosi. Il programma di Canale 5 sarebbe dovuto partire l'8 marzo, una settimana dopo la fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma così non pare essere. Secondo Blogo, la nuova data di inizio è lunedì 15 marzo, insomma il prossimo. Un modo - è la tesi di Blogo - per prendersi una piccola pausa. Tra gli opinionisti spuntano i nomi di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. La conferma è arrivata da Verissimo che, in un post diffuso dagli account ufficiali della trasmissione di Silvia Toffanin, ha annunciato che le due cantanti vestiranno questo nuovo ruolo che le vedrà attente spettatrici delle dinamiche che nasceranno tra i naufraghi.

Prime indiscrezioni anche sui naufraghi. Sono stati ufficializzati Awed, Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi. Con loro la conduttrice Elisa Isoardi, Carolina Stramare, Akash Kumar e Ferdinando Guglielmotti. Con il passaggio della moglie di Francesco Totti all'Isola, Alessia Marcuzzi potrebbe condurre Scherzi a parte. Intanto su di lei si è scatenata una polemica. Ancora una volta per un programma Mediaset.

Molti telespettatori hanno pensato che ci fosse la Marcuzzi dietro la partecipazione di Carlotta Dell’Isola, ex protagonista di Temptation Island al Gf Vip. Una supposizione che ha alimentato le critiche dai detrattori di Carlotta. Sono in molti che non hanno capito come mai Carlotta fosse in mezzo ai vip, ma anche come mai la scelta fosse ricaduta proprio su di lei visto che nella casa non è riuscita a farsi conoscere e a farsi vedere dal pubblico così come era successo a Temptation. A rispondere per le rime ci ha pensato la diretta interessata: "Io che raccomando Carlotta? Ma la follia". Più chiaro di così.

