Isola dei famosi, Elisa Isoardi e le voci di corridoio a Mediaset: "Se lo può scordare", doccia gelatissima

07 marzo 2021 a

a

a

L'asso nella manica della nuova edizione dell'«Isola dei Famosi» è sicuramente Elisa Isoardi. L'ex conduttrice della «Prova del Cuoco» si è "trasferita" a Mediaset dopo quasi vent' anni in casa Rai. «Avevo voglia di novità», dice. Bella, brava e bugiarda. Il fatto è che «La prova del cuoco» che conduceva in Rai ha perso i colpi e Mediaset si è fatta avanti, mentre era pure finita la sua storia (l'ha mollato lei) con Matteo Salvini, che ora è legatissimo a Francesca Verdini, che però non lo vuole sposare, chissà perché.

L'eremita che le ha cambiato la vita, la rivelazione di Elisa Isoardi: senza televisione né gas...

«Mi hanno proposto l'"Isola", e mi è parsa un'opportunità unica», dice Eli mia. E ha ragione. Ma il soggiorno dell'ex di Matteo Salvini sulle reti del Biscione potrebbe non limitarsi al selvaggio reality di Canale 5. C'è chi mormora infatti di un suo futuro come nuovo volto dell'azienda, e chi insiste che, dietro l'avventura in Honduras, si nascondano piani più prestigiosi per vederla in tv da solista.

"Cambio di programma" Mediaset. Isola dei famosi, una doccia gelata per Ilary Blasi

Lei per il momento resta vaga (beata ingenuità, vero?): «Di quello che farò dopo l'"Isola" non vorrei parlare, perché non ho certezze. Certo, anch' io spero che la nuova esperienza prosegua e che magari ci si riveda su un loro canale». Si scordi gli spazi di Barbara d'Urso: per Barbara da settembre pare sia tutto confermato con gli auguri dell'azienda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.