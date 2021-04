Maddalena Corvaglia, le prime parole sulla rottura con Elisabetta Canalis: "Un grande dolore", dramma insuperabile?

12 aprile 2021 a

A cuore aperto, Maddalena Corvaglia, che si racconta in una lunga e intima intervista a Il Giorno. Ripercorre la sua carriera, gli esordi, parla della famiglia, dei dolori e delle gioie. Ma, ovviamente, gran parte del racconto è dedicata all'universo di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che insieme ad Elisabetta Canalis la ha resa celebre.

Come è iniziato tutto? "Amici di mia mamma mi avevano organizzato un provino per Ok il prezzo è giusto, ma allora avevo l'esame di maturità - c'erano tre prove scritte - e non avevo tempo, così rinunciai. Poi arrivò quello di Striscia. Ma non decisi di andarci perché speravo di essere presa - ero sicura che non mi avrebbero scelta - ma perché ero rimasta delusa dalla votazione finale dell'esame e volevo sfogarmi in qualche modo. Riempii il mio zainetto e partii per Milano. Al provino c'era un mucchio di ragazze che ballavano, tutte bellissime e biondissime. Io rimanevo seduta in un angolo. Anche mia mamma me l'aveva detto: Figurati se ti prendono", racconta la Corvaglia. Poi, ovviamente, alla fine è stata presa.

Si passa poi all'incontro con Antonio Ricci: "Antonio lo incontrai solo dopo. Eravamo rimaste in 12, e le videocassette venivano visionate dalle sue figlie. Antonio lo incontrai per la prima volta quando già stavo facendo le telepromozioni. Mi salutò e andando via sentii che diceva: Queste ragazze hanno bisogno di imparare un po' di dizione... Per me è rimasta una persona importante. Quando ho bisogno di un consiglio, mi rivolgo ancora a lui", ammette Maddalena.

Come è noto, dopo una lunga amicizia, tra la Corvaglia ed Elisabetta Canalis c'è stata una profonda e misteriosa rottura. Le due si sono allontanate, probabilmente in modo definitivo, ma ancora non sono note le ragioni che hanno portato a un distacco così profondo. E la domanda, puntuale arriva: "Non posso non chiederle quali sono stati i motivi del recente dissidio con Elisabetta Canalis, sua amica da una vita", chiede Il Giorno. E la risposta della Corvaglia dà la cifra della sofferenza per questa situazione: "Preferisco non parlarne, è un grande dolore", ammette. Insomma, la bocca resta cucita e la ferita profonda.

Dunque, Maddalena Corvaglia si spende anche sulla vita privata. A cosa è sopravvissuta? "Alla perdita di mio padre, e anche al divorzio". Sorprendente la risposta quando le chiedono se con il suo compagno è più geisha o amazzone: "Io vorrei essere geisha, ma nessuno mi prende sul serio! Mi vedono tutti come un'amazzone. Non mi è concesso di non essere forte", conclude Maddalena Corvaglia.

