Striscia la Notizia, calci e insulti all'inviata dall'ambasciata africana: "Ci dovrebbe pensare Di Maio"

Striscia la Notizia ha approfondito un caso davvero particolare: l’inviata Rajae si è occupata dell’ambasciata della Guinea Equatoriale, che occupa un immobile a Roma senza pagare l’affitto e le spese condominiali. Addirittura ad un certo punto l’inviata del tg satirico di Antonio Ricci è stata insultata pesantemente e aggredita fisicamente: sia lei che la sua troupe sono stati presi di mira dal custode del condominio, che per non meglio precisati motivi ha preso le difese degli abusivi africani, manifestando atteggiamenti fisici e verbali violenti.

In pratica l’ambasciata della Guinea Equatoriale è ospite dell’Italia: “Non si può utilizzare altro termine - ha dichiarato Rajae - perché sono occupanti senza alcun titolo, non pagano l’affitto né gli oneri condominiali, niente. Eppure la Guinea Equatoriale è uno degli Stati africani più ricchi grazie al petrolio. Se è vero che gran parte della popolazione vive con appena 2 dollari al giorno, la famiglia del presidente invece sguazza nell’oro”.

Da anni la rappresentanza diplomatica in Italia è affidata alla nipote del presidente, che non paga spese condominiali da circa 13 anni e ha accumulato un debito di 70mila euro: “Inoltre il giudice ha chiesto di liberare l’immobile detenuto senza alcun titolo, però l’ambasciata non può essere sfrattata dalle autorità italiane, ci dovrebbe pensare il ministro degli Esteri. Ci sono stati dei tentativi negli anni scorsi, ma l’ambasciata non si è mai presentata”. E allora continua a occupare a scrocco l’immobile, difesa dal custode inspiegabilmente adirato con Striscia, al punto da ricorrere alla violenza.

