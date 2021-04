Striscia la notizia, la verità sul pomodoro: "Velenoso, spacca lo stomaco. Quale non dovete mangiare"

09 aprile 2021 a

Striscia la notizia con il suo inviato Max Laudadio continua la sua battaglia contro le fake news sul cibo. Ecco quindi che viene scovato dal telegiornale satirico di Antonio Ricci un canale di Youtube con 1,37 milioni di iscritti e oltre 250 milioni di visualizzazioni che parla di alcuni fantomatici effetti della pianta di pomodori. E anche di altri due alimenti, il miele e la noce moscata.

Per quanto riguarda i pomodori, viene detto su questo canale Youtube, "contengono veleni alcalini e se sono troppo verdi non vanno mangiati perché possono provocare agitazione allo stomaco". E ancora, consigliano: "Mangiate solo la parte rossastra". Ma non è così. Tutto falso. Tanto che Dario Vista, biologo e nutrizionista, smonta completamente questa teoria: "I pomodori non contengono veleni alcalini. Nei pomodori verdi l'unica sostanza che potrebbe provocare problemi è la solanina ma per avere degli effetti sul nostro corpo dovremmo mangiarne oltre quattro chili in un giorno". Cosa praticamente impossibile.

Ma il canale non si ferma soltanto ai pomodori. Su Youtube si parla anche della noce moscata definita un' "arma letale". Anche in questo caso Vasta spiega che "non è vero, l'effetto allucinogeno è un falso mito. Non dà allucinazioni e non è di certo un'arma letale". Infine il miele, che conterrebbe "una tossina che può portare nausea, vomito, e può causare la morte nei bambini". Anche in questo caso tutto falso. Insomma, tre fake news su tre. Su un canale Youtube seguitissimo e cliccatissimo.

Quindi Michelle Hunziker e Gerri Scotti scherzano sulle tre notizie assurde: "A me non mi fregano, io ho il palato assoluto", ride il conduttore di Striscia.

