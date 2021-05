Michelle Hunziker rompe il silenzio sul dramma difficile da dimenticare: "Profondamente segnata"

18 maggio 2021 a

La morte di Franco Battiato ha segnato anche Michelle Hunziker. La conduttrice, nel ricordare la triste notizia arrivata nella mattinata del 18 maggio, ha ripercorso un evento che l'ha segnata per sempre: la scomparsa prematura del suo manager Franco Tuzio. La conduttrice di Striscia la notizia ha ammesso di essere particolarmente legata alla canzone La cura di Franco Battiato proprio perché era un brano che il suo manager le dedicò: "Un giorno in macchina eravamo insieme e stavamo andando a Zelig lui mi guardò e mi disse questa è la canzone che io ti dedico perché ti voglio veramente bene e ti proteggerò per sempre. Quest’evento ha veramente segnato profondamente il mio cuore", ha spiegato lasciandosi andare a una confessione privatissima.

E ancora, sempre su Tuzio: "Ero molto giovane ma ho avuto la fortuna di avere accanto una persona che davvero credeva in me quando io ancora non credevo in me stessa. Il mio manager Franchino che per me è stato come un papà mi voleva bene". Da qui il saluto a entrambi, il suo manager e Battiato: "Io volevo condividere con voi questo per salutare il maestro Battiato che si è unito al grande Franchino".

Ancora più drammatica è stata la scomparsa di Battiato per Morgan che in un lungo post si è sfogato: "Mi fa tanto male pensare alla sua bontà alla sua ironia alla sua intelligenza. Battiato era uno degli ultimi veri uomini di cultura in questa Italia mediocre e spenta". L'artista ha definito il cantautore come "l'unico che mi capiva. Adesso sia io che la maggior parte del mondo che mi circonda siamo alla deriva". Assieme ai loro sono stati tantissimi i messaggi arrivati dopo il triste annuncio.

