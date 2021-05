Maneskin, Damiano "sniffa cocaina". Il video scandalo, la Francia chiede la squalifica all'Eurovision Song Contest

23 maggio 2021 a

I Maneskin vincono l'Eurovision Song Contest a Rotterdam ribaltando con la giuria popolare l'esito del televoto. La loro Zitti e buoni conquista 524 voti ("solo" 318 dal televoto) e ha la meglio sulla cantante della Francia (499 voti) e quello della Svizzera (432). Gli avversari la prendono malissimo e subito dopo l'incoronazione sui social inizia a girare un video equivoco del leader della band romana, Damiano David, che si abbassa con la testa fino a sfiorare il tavolo. "Sta sniffando cocaina, devono squalificarli", è l'accusa clamorosa che monta su Twitter, cavalcata proprio dai cugini francesi.











Una presa di posizione ai limiti dell'imbarazzante che obbliga Damiano a una risposta ufficiale per smentire le illazioni: "No cocaine, guys, please. I don’t do drugs", spiega in inglese ("Non era cocaina, ragazzi. Non uso droghe"). In ogni caso, un bel carico di fango e veleno (onestamente, senza precedenti) su un successo che alla musica italiana mancava dal 1992, quando il miticotrionfò con l'inno all'Europa unita dopo la caduta del muro di Berlino, Insieme 1992.A far trarre a molti considerazioni affrettate sul gesto di Damiano, anche il colpetto ricevuto dal compagno di band, che sembra avvertirlo della presenza delle telecamere. "ha rotto un bicchiere", ha spiegato Damiano, motivando così il suo essere chino sul tavolo, per raccogliere dunque i pezzi di vetro da terra.

