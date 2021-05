Fabio Fazio e Luciana Littizzetto la coppia del mattone: quante case hanno il conduttore e la comica di Che tempo che fa

27 maggio 2021 a

a

a

La coppia inossidabile di Che tempo che fa, Fabio Fazio-Luciana Littizzetto, è anche molto ricca. Il conduttore del talk show della Rai e l'attrice e comica infatti sono abili investitori, soprattutto in campo immobiliare. Da una visura catastale aggiornata, infatti, si scopre che il conduttore di origini savonesi ha puntato molto sul mattone e sui terreni in Liguria, riporta il Tempo, perché a Celle Fazio risulta proprietario di due garage per 100 metri quadrati, di una villa di tredici stanze e di due case con cinque vani cui si aggiungono due garage e altre due abitazioni nella vicina Varazze.

"Mi fa orrore": caso-droga all'Eurovision, Maneskin a Che tempo che fa. Fabio Fazio incredulo

Sempre in Liguria, e sempre a Celle, il conduttore possiede molti terreni, per l'esattezza dodici dei quali dieci sono adibiti a uliveto che occupano una superficie complessiva di 7 mila metri quadrati. Ma non poteva mancare un investimento a Milano. Nel capoluogo lombardo, infatti, Fazio risulta proprietario di due abitazioni signorili di venti stanze e due garage, il tutto detenuto per metà.

"Più volte Letta in 2 mesi che Meloni in 8 anni". Crosetto, che roba è il 'servizio pubblico' di Fazio: "Dove dovrebbe trasferirsi"

Sono invece oltre quaranta le proprietà immobiliari possedute da Luciana Littizzetto. L'attrice torinese è infatti proprietaria di sette abitazioni con ventinove vani in totale a Bosconero e nella stessa località ha anche la proprietà di tre magazzini e di due garage oltre a cinque terreni di bosco ceduo, pascolo cespugliato e seminativo irriguo che si estendono per 4 mila e 600 metri quadrati. E se Fazio ha investito a Milano, la sua spalla Littizzetto ha investito molto sul mattone anche nella sua città natale: a Torino, dove possiede infatti la bellezza di quattordici appartamenti per complessivi 35 vani. Sempre nel capoluogo piemontese risulta anche proprietaria di quattro garage e di due magazzini.

"Costretto a vendere". E Fabio Fazio diventa ancora più ricco: quanti soldi incassa per poter condurre "Che tempo che fa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.