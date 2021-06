Striscia la Notizia, la più intima delle rivelazioni di Shaila Gatta: "A letto con qualcuno per lavoro? Quando ti dai una volta..."

02 giugno 2021 a

Shaila Gatta velina da record. La ballerina di Striscia la Notizia è prossima, assieme alla collega Mikaela Neaze Silva, a tagliare lo storico traguardo delle 903 puntate collezionate in quattro edizioni. Mai nessuno come loro. Ed è stata proprio Shaila, forte del successo del tg satirico di Canale 5, a raccontarsi senza freni dicendosi orgogliosa delle sue origini: "Sono di Secondigliano, e ne sono fiera", ha premesso al Corriere della Sera prima di specificare il perché del suo nome: "L’ha scelto mia sorella che ha 5 anni più di me. Da piccola guardava Non è la Rai e c’era una ballerina che si chiamava Shaila Risolo, di cui era fan. Allora a mia madre, incinta di me, disse che dovevo chiamarmi anch’io così, che sarei stata mora e avrei fatto la ballerina".

E così è stato. Per sua stessa ammissione la velina del programma di Antonio Ricci ora condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker, non ha nascosto di aver lavorato parecchio sportivamente parlando. Ed è stato proprio lo sport - da lei definito "salvezza" a tenerla lontana dalle brutte compagnie. Poi la svolta, la decisione di lasciare la sua terra, Napoli. "Era l’unico modo per fare quello che volevo, ballare, lavorare in tv. Mio padre era spaventatissimo, inizialmente non era d’accordo sulla mia scelta però ha avuto fiducia in me e oggi devo ringraziarlo tantissimo. Gli ho dimostrato che ero andata via non per un capriccio ma per un motivo vero".

Eppure non tutto è stato così semplice. La velina ha ammesso di essere stata "soggiogata da un uomo" all'età di 16 anni, la "trattava malissimo" facendola sentire il "nulla cosmico". "Mi rubava tutti i soldi che avevo in casa. Per anni mi sono incolpata di aver permesso tutto questo", ha poi aggiunto ribadendo che ora è tutta acqua passata. Shaila è infatti felicemente legata all’ex calciatore Leonardo Blanchard che gestisce un negozio di famiglia: "Mi fa stare bene ed è pieno di valori". E a chi insinua che per essere "arrivata" a Striscia e ad avere un po’ di successo "chissà con chi è andata a letto", Shaila ha tenuto a precisare che nella vita un simile "atteggiamento non gratifica mai e nel momento in cui ti dai una volta rimarrai per sempre solo per quello".

