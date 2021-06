Domenica In, brutta caduta per Orietta Berti. Da Mara Venier si presenta con il bastone

20 giugno 2021 a

a

a

Si è presentata con un bastone Orietta Berti da Mara Venier a Domenica in, nella puntata del 20 giugno. La cantante era ospite dell'amica conduttrice per parlare del successo di Mille, la canzone che canta insieme a Fedez e Achille Lauro. Un grande successo che in pochi giorni è diventato prontamente una hit e si appresta ad essere eletto tormentone dell’estate 2021.

Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro denunciati. "Che cosa nascondono". Occhio a questo video | Guarda

Orietta Berti è entrata nello studio di Domenica In con il bastone, una brutta sorpresa per Mara Venier che preoccupatissima le ha subito chiesto cosa si fosse fatta. La cantante, che indossava un completo blu elettrico con zeppe e ventagli di piume, ha quindi spiegato alla conduttrice e ai telespettatori di essere rimasta vittima di un incidente domestico. La Berti stava portando uno dei suoi cani, Otello, dal veterinario, quando è caduta in in giardino. Il cane ha cominciato a correre e la Berti per inseguirlo è caduta e ha preso una distorsione al piede.

Orietta Berti, compleanno molto speciale: le voci sul clamoroso progetto a settembre

Orietta Berti ha poi parlato di Mille, la canzone che canta con Fedez e Achille Lauro, un brano pieno di gioia e serenità, “come quando apri la finestra e già sai che la giornata è iniziata bene”. Tutto questo dopo che la Berti ha combattuto contro il coronavirus che ha colpito anche suo marito Osvaldo in una forma abbastanza seria, tanto che ha perso oltre sedici chili, un occhio e gran parte dell’udito.

Domenica In, Mara Venier scoppia a piangere in diretta: paresi facciale, troppo dolore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.