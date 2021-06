Paolo Bonolis "volgare e tremendo". Retroscena: cosa c'è dietro l'attacco di Pippo Baudo, una clamorosa verità

Francesco Fredella 21 giugno 2021 a

Baudo. Conti. Bonolis. Fermi tutti: tre giganti della televisione italiana, con migliaia di ore di dirette alle spalle. Ma qualcosa sta accadendo dopo la cannonata di Super Pippo contro Bonolis e Conti. Solo pochi giorni fa, lo ricordiamo, lo storico ex conduttore del Festival di Sanremo aveva usato toni molto forti nel confronti dei due colleghi. Gelo. Ora sulla vicenda, che sicuramente ha fatto discutere, è intervenuto Giancarlo De Andreis sul settimanale DiPiù Tv nella rubrica "La tv vista da internet". "La critica è dovuta, per molti, alla grande stima che Pippo Baudo ha per i due colleghi ed è uno sprone a fare sempre meglio", ha detto il giornalista.

Ma le parole di Baudo, sicuramente, hanno spaccato a metà l'opinione pubblica. Conti, dopo le frasi di Baudo (pronunciate in occasione di un'intervista rilasciata poco prima del suo compleanno), ha reagito con il silenzio. Ed ha fatto gli auguri al grande e indiscusso maestro della televisione. Bonolis, invece, con la sua sagace ironia ha risposto. Sempre con grande classe ed educazione. Insomma, Bonolis ha detto a Baudo che non è mica una colpa condurre per anni la stessa trasmissione: del resto anche super Pippo per oltre 10 anni è stato al timone di Sanremo. E sulla vicenda, abbastanza spinosa, arriva pure il commento di Maurizio Costanzo (durante il Punto Z di Tommaso Zorzi).

"È bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità. Alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie", aveva tuonato Baudo. Parole che Costanzo ha definito "poco diplomatiche".

