Fabrizio Corona e l'impegno contro l'obesità: "Un bimbo grasso non va sostenuto ma obbligato a dimagrire"

Adesso Fabrizio Corona lancia una nuova sfida: combattere l'obesità. Non è il primo - e non sarà neppure l'ultimo - ma il suo appeal mediatico sicuramente ha un peso specifico notevole. Adesso, l'ex re dei paparazzi - che nelle ultime settimane ha ufficializzato la storia d'amore con Sophie Codegni di Uomini e Donne - scende in campo mostrando i muscoli. E lo fa con una serie di Storie su Instagram che stanno facendo il giro della Rete, una sua intervista al dr. Federico Messina - medico chirurgo specializzato in chirurgia barbarica.

In pratica il medico con cui Corona chiacchiera fa dimagrire le persone obese con la chirurgia. "Dobbiamo lottare contro l'obesità, bisogna curarsi, mangiare bene e fare sport, non abbiate paura", racconta Corona a Libero in una chiacchierata al telefono. "Appena si vede un bambino grasso non va sostenuto, ma va incoraggiato se non obbligato a dimagrire. Tutti noi genitori, perché anche io ho un figlio, dobbiamo essere responsabili".

Corona da sempre cura l'estetica ed il corpo, ma stavolta dietro la sua nuova idea - che ha tutto il sapore della campagna di sensibilizzazione - arriva un vero e proprio obiettivo da centrare. E l'ex re dei paparazzi, con 1 milione di followers al seguito, sa bene che la sua immagina in Rete e sui social vale molto. Quindi spera, con il supporto di un valido professionista, che immediatamente arrivi un riscontro da parte di chi soffre di disturbi dell'alimentazione. Da stamattina il video di Corona sta facendo il giro della Rete.

