Iva Zanicchi, dramma-Covid infinito: "Non posso più leggere. E i miei capelli...", come è ridotta oggi

No, il dramma non è ancora finito. A distanza di mesi. Si parla di Iva Zanicchi e delle pesantissime conseguenze che le ha lasciato in eredità il coronavirus. Ne parla la diretta interessata, in una intervista a Sogno, in cui si svela senza filtri né timori.

Iva Zanicchi, per il Covid, ha perso anche un fratello. E parlando di come sta lei ora, spiega: "Perdita di capelli e abbassamento della vista, cosa che mi dispiace moltissimo perché io leggevo tanto, e ora non posso più farlo. Ma il medico mi ha assicurato che si tratta di aspettare, torneranno i capelli e tornerò pure a vedere meglio", ha assicurato. Per certo il calvario è lunghissimo.

Recentemente, la mitica cantante è stata opinionista all'Isola dei Famosi. E parlando del programma, la cui veridicità spesso è stata messa in dubbio dai telespettattori, ha affermato: "L’Isola è crudele. La gente non crede che i concorrenti patiscono davvero la fame, invece si. Fame e solitudine. Ci sono i cameraman e i tecnici che montano i giochi, ma hanno il divieto assoluto di parlare", ha sottolineato Iva Zanicchi. Infine, interpellata sulla possibilità di fare la giudice in un talent-show, ha affermato: "Non sarei brava. Io non so dire di no, mi fanno pena questi ragazzi, sarei una frana", ha concluso Iva Zanicchi.

