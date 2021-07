Raffalla Carrà, il dramma di Cristiano Malgioglio: "L'ultima telefonata e quelle parole. Ma non avevo capito", lacrime su Rai 1

08 luglio 2021 a

Ci pensa Cristiano Malgioglio, uno degli artisti più invidiati al mondo, a raccontare la grande e unica Raffaella Carrà. La notizia della sua scomparsa, all'età di 78 anni, lascia tutti senza parole. E lo stesso Cristiano, a La vita in diretta, si commuove parlando proprio della diva che tutti ci invidiano. “Per prima cosa volevo scusarmi per l’altro giorno quando avevo ricevuto questa triste notizia, mi aveva chiamato il mio agente e pensavo fosse una notizia finta, poi ho ricevuto tante altre telefonate fra cui quella di Angelo Perrone, che continuava a piangere e allora ho capito che la cosa era vera e così non mi sono trattenuto”, dice Cristiano. “Ero molto legato non so se professionalmente a meno e Raffaella aveva grande affetto nei miei confronti, e Angelo Perrone come Alessandro Lo Cascio erano i figli che lei avrebbe voluto avere, erano molto legati a lei e lei erano molto legati a loro”.

Malgioglio è emozionatissimo, non lo nasconde. Un filo di voce, ma trattiene le lacrime. “Questi collegamenti mi mettono emozione, io voglio essere allegro, non voglio ricordare Raffaella in maniera dolorosa, sono felice che voi avete fatto ascoltare la canzone Innamorata, una di quelle che lei amava, quando ho scritto questo testo Raffaella mi disse che voleva una canzone d’amore, una canzone di due persone che si amano, allora io ho capito che la persona che lei amava era Iapino e così ho fatto questo testo sulle musiche di uno dei più grandi cantautori brasiliani, Roberto Carlos, e per me è stato bello scriverlo, lei ha dato un’interpretazione molto sensuale e mi ha rallegrato molto ma anche Roberto Carlos, che ha avuto parole bellissime per lei", racconta.

Pochi del mondo della tv sapevano della malattia di Raffaella Carrà. Cristiano, però, l'ha sentita ultimamente. lei, al telefono, praticamente ha detto cose che sono state un vero e proprio testamento artistico. "Non cambiare mai, la tv cambia tv quando ci sei tu. Non avevo capito che quella sarebbe stata l'ultima nostra telefonata", svela Cristiano in diretta su Rai 1. Malgioglio ha scritto molte canzoni per Raffaella, una di queste è Forte forte forte o Innamorata. Io avevo il terrore di proporle quel testo ma quando l’ha letto mi ha detto che ero birichino: grazie a lei mi conoscono in alcuni paesi dove non mi conoscevano”, conclude Malgioglio.

