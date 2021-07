Al Bano canta in Chiesa e il vescovo di Andria si infuria: "Grave offesa, non deve ripetersi più"

09 luglio 2021 a

Albano Carrisi ha scatenato l'ira del vescovo. Tutta colpa di una sua esibizione in Chiesa. "A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di artisti di qualunque natura. Sarebbe una grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro", ha tuonato il vescovo della diocesi di Andria, monsignor Luigi Mansi.

Proprio lui ha celebrato il matrimonio religioso di una giovane coppia nel corso del quale si è esibito il cantante Al Bano. Dalla Curia spiegano infatti che "i sacerdoti hanno il compito di verificare il rispetto di tali norme, visto che gli organizzatori potrebbero anche non conoscerle, perché non si ripetano più episodi di questo genere". Per il vescovo Al Bano avrebbe dovuto cantare durante la festa nella sala ricevimenti e non in Chiesa.

Eppure quella del cantante di Cellino San Marco è stata una vera sorpresa, nessuno era a conoscenza della sua presenza. Al Bano sarebbe stato invitato da uno dei più cari amici della giovane coppia convolata a nozze, Alessandra Di Chio (ex coordinatrice FI Giovani) e Michele Prisciandaro. Da qui la decisione di intrattenere gli ospiti con una canzone, non andata giù ai religiosi che hanno deciso di bacchettare il cantautore. Come se avesse commesso il peggiore dei reati.

