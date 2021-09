Federica Panicucci così? Dimenticatela: clamoroso cambio di look in vista di Mattino Cinque

03 settembre 2021 a

a

a

Cambio di look per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino Cinque ha davvero voluto darci un taglio. Per la nuova stagione la Panicucci ha tagliato la sua folta chioma bionda. Nulla di visibilmente sconvolgente, giusto una spuntata. Lo ha ammesso lei stessa pubblicando alcuni scatti su Instagram che la ritraggono bella e sorridente come sempre. "Si! Sei riuscito a tagliarmi un po’ i capelli!", è stato il commento sotto agli scatti rivolto al suo parrucchiere.

Federica Panicucci e Marco Bacini, stop al matrimonio: che disgrazia, perché si ferma tutto

Le vacanze estive per la Panicucci sono terminate. Il volto Mediaset ha trascorso qualche giorno di relax tra Forte dei Marmi e la Sicilia, per poi tornare a Milano. Tra una passeggiata in bicicletta e l’altra, la conduttrice di Mattino 5 sta iniziando a riprendere il ritmo della vita di città e si sta preparando al ritorno in tv che quest’anno sarà posticipato di una settimana rispetto al solito. Il programma mattutino in onda su Canale 5 ripartirà infatti il 20 settembre.

Federica Panicucci a 53 anni così, curve da urlo: il video in bikini che fa perdere la testa al compagno | Guarda

Come la Panicucci anche Michelle Hunziker ha voluto cambiare look. Il suo però ben più drastico. La conduttrice ha infatti tagliato di parecchio i capelli, ora all'altezza delle spalle. E chissà che tutti questi cambiamenti non portino più che bene alle due colleghe.

"Ma quanto è brutto?". Una tizia insulta il suo uomo, Federica Panicucci la demolisce: "Ti do un suggerimento..." | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.