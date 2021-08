Federica Panicucci in bikini a 53 anni così: curve da urlo, il video che fa perdere la testa al compagno

05 agosto 2021 a

Fisico da capogiro, ora Federica Panicucci si mostra in bikini in vacanza. Ed è boom sui social, intanto suo marito Marco Bacini perde la testa. Le immagini, però, fanno il giro della Rete: ora si concede un po’ di relax. Parola d’ordine: vacanza. Adesso la sua trasmissione, Mattino5, è sospesa ed al suo posto c’è Simona Branchetti con un nuovo programma di Canale5 che si chiama Morning News.

Il suo video su Instagram sta facendo il giro della Rete tra visualizzazioni e commenti. Arriva persino una mini- sfilata a bordo piscina. E Bacini guarda entusiasta. “Sei bellissima amore mio”, scrive commentando il video. Subito dopo spunta il commento di Taylor Mega: “Che incanto”. Alla super influencer, che conta 2,6 milioni di followers, non sfugge il post della conduttrice di Canale5. A quanto pare, tra loro c’è un rapporto di amicizia molto forte.

La Panicucci poi torna a parlare del Covid e del periodo vissuto nell’ultimo anno e mezzo. “Ho avuto paura, soprattutto per i miei cari”, racconta. Secondo il settimanale Diva e Donna, nel 2021 non ci sarà il matrimonio tra la Panicucci e Bacini. Niente abito bianco. A quanto pare, sempre stando ai rumors, la Panicucci e Bacini avevano pensato di organizzare le nozze in Puglia - esattamente a Fasano di Savelletri. Poi tutto è stato annullato. Ora si pensa ad un’altra location: Forte dei Marmi, che è anche il luogo dove la conduttrice trascorre le vacanze (visto che è nata e cresciuta a Viareggio).

