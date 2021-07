Federica Panicucci e Marco Bacini, stop al matrimonio: che disgrazia, perché si ferma tutto

30 luglio 2021 a

a

a

Che botta, per Federica Panicucci e Marco Bacini. Tutta colpa, ancora una volta, di questo maledetto coronavirus, di questa maledetta pandemia: niente nozze. Già, da tempo si parla del matrimonio o tra la padrona di casa di Mattino 5 e l’imprenditore ma la coppia dovrà attendere ancora un po’ prima del grande evento.

"Agitazione in studio". Panicucci sconcertata: cos'appare alle spalle della sua inviata dai funerali di Filippo, la regia "sbanda"

A rilanciare l'indiscrezione il settimanale Diva e Donna, assicurando che nel 2021 la conduttrice Mediaset non indosserà l’abito bianco. Come detto, lo slittamento non è dovuto ad alcuna crisi di coppia, ma semplicemente al coronavirus. La Panicucci e Bacini avevano infatti inizialmente pensato di organizzare la cerimonia in Puglia, a Fasano di Savelletri, poi avevano pensato alla più vicina Forte dei Marmi. Qui la Panicucci trascorre da tempo le vacanze estive con la sua famiglia, visto che la presentatrice è nata e cresciuta a Viareggio.

"Denise Pipitone era in braccio a lui". La strana telefonata di Anna Corona e il ricordo di un anziano

Ma a causa della galoppata della variante Delta e delle difficoltà che comporta la pandemia a chi prova ad organizzare un matrimonio, ecco la decisione, ossia quella di attendere tempi migliori. Ma il matrimonio tra la Panicucci e Bacini s'ha da fare e si farà.

Elisa Isoardi a Mediaset, salta il piano-Panicucci: indiscrezioni, cosa affidano all'ex naufraga

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.