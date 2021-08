Federica Panicucci demolisce la tizia che insulta il suo uomo: "Ma quanto è brutto? Ti do un suggerimento...

07 agosto 2021 a

a

a

Una ferocissima, e doverosa, replica social firmata Federica Panicucci. Ma procediamo con ordine. La showgirl si sta godendo le vacanze in compagnia del del suo Marco Bacini. La conduttrice Mediaset è sempre in forma smagliante: fisico scolpito, forme da far invidia alle adolescenti, addominale perfetto. Il tempo, per lei sembra non passare.

Federica Panicucci a 53 anni così, curve da urlo: il video in bikini che fa perdere la testa al compagno | Guarda

Per la Panicucci e Bacini, quest'anno, niente Maldive, la loro meta preferita. Al tempo del Covid, onde evitare intoppi e problemi, i due hanno optato per una estate italiana, tutta tra Forte dei Marmi e la Sicilia, a Sciacca. Ed ecco così che qualche fesso, in calce a una foto di coppia postata dalla Panicucci, mette in dubbio il suo rapporto col compagno. Un tizio infatti scrive che Bacini "è proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello".

"Contratto meno oneroso, Mediaset testa l'anti-Panicucci": rumors-bomba, chi può farle il posto

E la Panicucci, questa volta, ha sbottato. Si è insomma presa la briga di rispondere alla tizia. E di zittirlo: "Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram! Un bacione e buona estate", ha tagliato corto. Un commento che ha raccolto molte risposte di approvazione, quello della Panicucci. E nel dibattito si è inserito anche Bacini, che ha commentato sornione: Non ha qualche altra notizia sulla quale scommettere? Un caro saluto e buone vacanze, a meno che non ritorni nel 2022". Touchè.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.