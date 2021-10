Damiano dei Maneskin, attenzione a questa strofa: tutto da godere, straordinario "vaffa" ai francesi

06 ottobre 2021 a

Sono passati diversi mesi ormai dalla polemica sui Maneskin all'Eurovision. La band italiana, che poi ha trionfato, aveva ricevuto delle pesanti accuse dalla Francia. In particolare, il frontman Damiano David era stato accusato di aver sniffato droga in diretta tv durante la finale. Adesso il gruppo musicale, che a quanto pare non ha dimenticato il brutto episodio, ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa con il nuovo singolo "Mammamia", in uscita il prossimo 8 ottobre sulle piattaforme musicali di tutto il mondo.

Nella canzone, di cui hanno fornito una piccola anticipazione su Tik Tok, i Maneskin dicono: "I swear that I'm not drunk and I'm not taking drugs. They ask me why so hot? Cause I'm italiano". Che, tradotto, suona così: "Giuro che non sono ubriaco e che non assumo droghe. Mi chiedono perché sono così sexy… perché sono italiano". Chiaro riferimento alla vicenda che li ha visti coinvolti lo scorso maggio.

La frecciatina è stata colta subito dai fan della band, che in realtà hanno sin da subito creduto alle parole di Damiano, senza mai dubitare della sua integrità. Il frontman, infatti, aveva subito respinto le accuse, sottoponendosi volontariamente al test antidroga. Test che poi è risultato negativo e quindi ha smontato il caso. Lieto fine per i Maneskin, che intanto si sono presi la scena conquistando i fan europei.

