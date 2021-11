Rossano Rubicondi, la toccante rivelazione di Simona Ventura: "Quel peso troppo forte da sopportare"

01 novembre 2021 a

Tutto il dolore di Simona Ventura per la morte di Rossano Rubicondi, lo showman e sceneggiatore scomparso a soli 49 anni per un melanoma. Tutto il dolore della conduttrice che per prima aveva dato la notizia della sua scomparsa. Simona Ventura e Rubicondi si erano conosciuti in una delle ultime edizioni dell'Isola dei Famosi che lei aveva condotto. Da lì un lungo e intimo rapporto di amicizia.

La Ventura ricorda Rubicondi nel programma che oggi conduce insieme a Paola Perego, Citofonare Rai 2. E con gli occhi un poco commossi, ma con un sorriso, dedica all'amico dei pensieri toccanti: "Quando ti ho incontrato e ti ho visto con la tua simpatia travolgente, col tuo carisma, ho pensato subito che fossi la persona più adatta per intraprendere questa avventura", ha premesso. E ancora: "Fu un successo enorme ma anche un peso troppo forte da sopportare. In questi anni ti ho molto apprezzato, nella tua volontà di ricercare sempre nuove vie nel lavoro per esempio, ma la tua fragilità non ti ha fatto capire che le persone che ti volevano bene ti sarebbero state vicine in ogni caso".

"Rossano, lassù sicuramente continuerai a ballare, perché quella era la tua passione con quel sorriso che entrava come un coltello nel cuore di chiunque. Ti voglio bene Los, fai buon viaggio, ciao", conclude Simona Ventura in uno studio silenzioso e altrettanto commosso.

