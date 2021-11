Rossano Rubicondi, "lo ha fortemente voluto": il vecchio amico e l'ultima toccante indiscerzione

Francesco Fredella 02 novembre 2021 a

Rossano Rubicondi sarà cremato. Le sue ceneri saranno sparse a Miami (dov'era di casa) e una parte torneranno in Italia. Intanto, sabato 6 novembre a Milano è stata organizzata la messa in suo suffragio, che si terrà alle 17 presso il Santuario arcivescovile di San Giuseppe. E' stata fortemente voluta da Paolo Chiparo, agente di Rossano e suo amico di vecchia data.

Intanto, rompe il silenzio Ivana Trump. Che dice alla rivista americana People: “Sono devastata”. L'ex moglie di Rubicondi è a pezzi. La sua morte, avvenuta a 49 anni, lascia sicuramente un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. La prima a dare la notizia con un tweet venerdì sera è Simona Ventura, legatissima a Rubicondi dai tempi dell'Isola dei famosi. Poi, a raffica, tantissimi personaggi della tv: da Eleonora Daniele, che l'aveva ospitato a Il sabato italiano, a Mara Venier. Passando per Milly Carlucci, Barbara d'Urso ed Alfonso Signorini (che annuncia in diretta al Grande Fratello la morte di Rubicondi).

Rossano ad appena 22 anni aveva lasciato Roma. Un taglio netto, che sarebbe avvenuto dopo una delusione d'amore (ma l'indiscrezione non viene mai confermata). Bello, alto, sorridente, affascinante: Rubicondi fa il modello, l'attore e poi lo showman in molti locali dei vip. Una località dove è di casa? Saint Tropez. Lì conosce Ivana Trump, ex moglie di Donald (ex presidente degli Stati Uniti d'America, uno degli uomini più potenti al mondo).

E al fianco di Ivana Truump arriva la popolarità planetaria. Il loro fidanzamento fa parlare tutti e poi le nozze. Il matrimonio viene celebrato dopo sei anni di fidanzamento, nel 2008, nel resort di Mar-a-Lago a Palm Beach. Tre giorni di festeggiamenti, una cifra stellare: 3 milioni di dollari. Dopo un anno la favola finisce, Ivana e Rossano si lasciano. Ma restano comunque legati da un affetto profondo. Rossano partecipa all'Isola dei famosi e riaccende il gossip per un presunto flirt con Belen Rodriguez. L'Italia la frequenta sempre poco: Miami, Saint Moritz e l'America restano la sua seconda casa.

