Amici, Sangiovanni e la confessione bomba: "Bestemmia al talent, spero non mi uccidano". De Filippi che dice?

Francesco Fredella 09 novembre 2021

Ogni volta che Sangiovanni riappare qualcosa di virale accade sui social ed in Rete. Un'impennata vera e propria. Stavolta Sangiovanni è ospite dell’ultimo podcast di Muschio Selvaggio, il programma di YouTube di Fedez e Luis Sal. Si parla di musica, si parla di Amici di Maria De Filippi, dove si è fatto conoscere ed ha avuto successo. Ed è lì, nel talent di Canale 5 più famoso di sempre, che trova anche l'amore: Giulia Stabile, la vincitrice dell'ultima edizione nella categoria ballo. Poi per Sangiovanni inizia una vera e propria scalata verso il successo.

Quando arriva ad Amici è ancora minorenne, dopo la mezzanotte le telecamere non possono riprenderlo (come vuole il regolamento). Si chiude in camera, spegne le luci. Anche a Capodanno, alla mezzanotte è solo. Va a letto da solo. Ma, per fortuna, dura poco: a gennaio compie 18 anni ed inizia una nuova vita in quel talent. Poi arriva la domanda delle domande: “Ad Amici se bestemmi ti eliminano?”, dice Fedez.

E Sangiovanni, con la sua inconfondibile simpatia, dice: “Non uccidetemi redattori di Amici. Non puoi bestemmiare, quando entri te lo dicono. Però se scappa… È successo. Noi siamo stati bravi, sarà successo due volte. La cosa incredibile è stata quando è entrato uno nuovo, non farò nomi, con una sfida e a un certo punto ci dice ‘Raga io ho un problema, io bestemmio quando sono arrabbiato, mi scappa, non so se riesco a trattenerla’. Praticamente andiamo fuori in giardino, torniamo dentro ed eravamo io e lui in un corridoio stretto. Io l’ho mezzo spinto, ha preso col mignolo e ha bestemmiato”. Le parole di Sangiovanni fanno subito il giro della Rete e diventano virali.

