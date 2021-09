Amici, "non sono il suo fidanzato": Sangiovanni brutale su Giulia Stabile, è finita malissimo?

Francesco Fredella 07 settembre 2021 a

Che fine hanno fatto SanGiovanni e Giulia Stabile, coppia nella vita dopo la partecipazione ad Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5? Sembra, da rumors, che tra loro sia finito tutto. Ma, quando pare, la coppia è stanca di stare al centro del gossip. Ed ora arriva un durissimo sfogo di SanGiovanni che dice: "Basta intromissioni tra me e Giulia”. Il cantante di Malibù, una delle hit di questa estate ormai quasi finita, si affida ai social e su Instagram chiede ai fan di rispettare la sua privacy.

Poi la frase che fa il giro della Rete: “Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la mia fidanzata. Non perché non lo siamo realmente, ma perché prima di tutto siamo due artisti. Vedo che invece di stare attaccati alla musica, alla danza, all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati al gossip. Perché sprecate il vostro tempo e parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? E’ vero che siamo stati in tv e ci vedevate tutti i giorni, ma siamo due ragazzi normali e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità”. Queste frase, tradotte, hanno un senso profondo: parlate della nostre musica e della nostra arte, lasciate stare le faccende di gossip. Ed il cantante ribadisce: “Non siamo parte di gossip. Non facciamo gli influencer e non esponiamo la nostra vita privata. Se volete così tanto sapere della nostra vita privata, aspettate la nostra arte“.

Eppure, solo poche settimane fa, erano stati avvistati insieme in Sardegna come una delle tante coppie innamorate. Poche foto e tanto gossip: si sa, Amici è uno dei programmi più seguiti della televisione e la love story tra Giulia e SanGiovanni ha appassionato davvero tutti. Anche nei giorni scorsi, senza alcuna prova, sono apparsi articoli in Rete. E SanGiovanni sbotta ancora: “Basta intromettersi, insistere, invadere la privacy degli altri pensando di sapere cose che non sapete. Nessuno reca fastidio a voi. Tante persone sono arrivate a dire che dovrei esporre la mia cosa con Giulia perché è quello che mi ha portato al successo, che le mie canzoni spaccano perché lei è entrata nella mia vita. Lei mi ha regalato un sacco di momenti che ho voluto mettere in musica ed evidentemente tanta gente ci si è riconosciuta. Ma perché non posso essere bravo io? E allora ‘Tutta la notte‘, che ha spaccato e ho scritto prima di conoscerla? Come si spiega?”.

