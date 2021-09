Amici, Giulia Stabile e SanGiovanni? Una tremenda indiscrezione: "Lui, al compleanno di Deddy..."

Francesco Fredella 15 settembre 2021 a

Sangiovanni e Giulia Stabile stanno ancora insieme? Spunta una tremenda indiscrezione sulla vincitrice di Amici e il cantante (che è arrivato secondo classificato nella stessa edizione del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5). Tutto è legato alla festa di compleanno di Deddy, altro allievo di Amici. Mancava SanGiovanni e questo ha mandato in tilt i fan perché Giulia Stabile era presente.

Ma la vincitrice del talent di Maria frena e dice: “Smettetela per favore di inventarvi cose inutili, per favore. Sangio mi ha SEMPRE supportata e viceversa e vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie di Instagram”. Insomma, a quanto pare non ci sarebbero state fibrillazioni all'interno della coppia (almeno stando alle parole della Stabile).

La Stabile, ora più che mai, manda un messaggio a tutte le malelingue che continuano a prendere di mira la sua storia d'amore con SanGiovanni. Insomma, Giulia dà una lezione a tutti. Ma è inutile negare che la loro storia, nata ad Amici e consumata tra post e like, resta una di quelle più virali di sempre. Entrambi, dopo il talent della De Filippi, sono andati in vacanza insieme in Sardegna. Lì, oltre alle Ig Stories, tanta tenerezza e momenti di riservatezza. Ora, però, Giulia è pronta a tuffarsi sul lavoro: in tv è attesa a Tu si que vales. Un nuovo ruolo studiato su misura per lei, che dopo anni ha riportato la danza in auge ad Amici. Un vero trionfo.

