Maneskin, "io vi mangio". Raptus di Sabrina Ferilli, la minaccia alla band di Damiano

Gag esilarante di Sabrina Ferilli. L'attrice romana volti di Tu sì que vales ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video molto ironico che la vede alle prese con le mosse di un balletto sul palco della trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5 mentre di sottofondo si sentono le note della cover dello storico pezzo ‘Beggins’ reinterpretato dai Maneskin.

Sabrina Ferilli quindi ha commentato ironica il suo stesso filmato e ha scritto un messaggio "minaccioso" alla band di Damiano David: "Maneskin, mi avete provocato, e io ve me magno". Chissà se i Maneskin le risponderanno...

Del resto il bello dei Maneskin è che sono con i piedi per terra. Nonostante il successo mondiale e l'ultimo concerto con i Rolling Stones. Manuel Agnelli che era a X Factor nel 2017, ha rivelato al Corriere della Sera: “Mi sono sentito orgoglioso di loro, perché vanno avanti con una grande sicurezza, molto naturali, senza montarsi la testa. Condividere poi il palco con la band più grande del mondo non li ha immobilizzati. E non dimentichiamo che sono andati a cantare prima degli Stones in italiano. È la cosa più bella: stanno aprendo un portone, cancellando una discriminazione storica nei confronti del rock nel nostro Paese”.

