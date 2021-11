Elisabetta Canalis silurata? Voci di corridoio, "chiudono Vite da copertina"

Francesco Fredella 17 novembre 2021 a

Un vero fulmine a ciel sereno: chiude il programma di Elisabetta Canalis. Dopo quasi quattro mesi dalla prima puntata Vite da copertina su Tv 8 non è andato bene. Poco successo e scarsi ascolti. Il format, che in passato è stato condotto da Alda D’Eusanio, Giovanni Ciacci, Elenoire Casalegno e Rosanna Cancellieri, non va oltre l’1% di share. Sky decide di rinunciare: la spifferata arriva da Dagospia, secondo cui a metà dicembre il programma chiuderà i battenti.

Elisabetta Canalis, ex velina di Striscia la notizia che da tempo vive a Los Angeles, potrebbe presto perdere il format. Eppure, solo poco tempo fa si era buttata a capofitto in questa nuova avventura televisiva, affilando al massimo le sue doti da conduttrice. L’impegno, però, non ha dato buoni frutti. Tv8, che è di proprietà di Sky, ora molla il colpo. Si parla, infatti, di una chiusura senza precedenti.

Cosa riserverà il futuro per lei? La Canalis, non dimentichiamolo, è tornata a vivere in Italia proprio per questo progetto lavorativo dividendosi con gli Stati Uniti: lì ha trovato l’amore, che si chiama Brian Perri (suo marito, stimato chirurgo ortopedico). I due hanno una figlia, la piccola Skyler Eva che ha 6 anni. La Canalis fa la pendolare per amore: Italia - America. E viceversa.

