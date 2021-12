Alessia Marcuzzi, vita stravolta dopo l'addio a Mediaset: "Ora che ho più tempo...", la confessione

Francesco Fredella 01 dicembre 2021 a

La tv l’ha mollata da quando ha deciso di dire stop a Mediaset. La vita di Alessia Marcuzzi, storico volto de Le Iene e dell’Isola dei famosi, è cambiata. Adesso, però, torna a parlare sui social per raccontare quello che accade tra le mura domestiche. A 47 anni si ferma. Non era mai accaduto da quando, ad appena 20 anni, debutta nel mondo della televisione. Sui social, non appena arriva in diretta, il popolo le chiede come vadano le cose.

“Fermarti dal lavoro dopo tanto tempo non ti pesa? La tua giornata come la gestisci?”, domanda una ragazza. E lei, senza filtri, dice: “Sono molto serena. Lavoro comunque per le mie aziende. Ho un gruppo di persone fantastiche che lavorano con me e che stimolano ogni giorno la mia creatività. E poi ho più tempo per la mia famiglia, i miei amici e le mie passioni”.

Sul futuro di Alessia Marcuzzi non mancano ipotesi di vario tipo. Prima si è parlato di un programma tutto nuovo, magari su Tv8 o Discovery, poi non si è saputo più nulla. Ed allora spunta, addirittura, l’ipotesi Sanremo - che vedrà per il terzo anno consecutivo da Amadeus alla conduzione e direzione artistica. Capitolo amore: tutto prosegue bene. La “Pinella”, come ama farsi chiamare sui social, è al settimo cielo. A quanto pare il suo distacco dalla tv non pesa più di tanto.

