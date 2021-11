Alessia Marcuzzi in Rai. E col tappeto rosso: indiscrezione-bomba, ecco a chi "ruba" il posto

02 novembre 2021 a

Indiscrezioni piccanti in Rai. Indiscrezioni che riguardano Alessia Marcuzzi, dopo l'addio a Mediaset che risale ormai alla scorsa estate. La conduttrice, 48 anni, negli ultimi mesi avrebbe ricevuto molte offerte lavorative, preferendo però restare almeno per il momento lontano dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia e ai suoi progetti imprenditoriali. Ma ora, il quadro potrebbe essere cambiato. In modo radicale.

Secondo Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la Marcuzzi sarebbe ora a un passo da Viale Mazzini. Avrebbe infatti ricevuto un'offerta per un format in onda su Rai 2, dal settembre del prossima anno però, nel 2022. E stando alle indiscrezioni, la Pinella potrebbe prendere lo spazio attualmente occupato da Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero.

E ancora, Nuovo rivela che il format che avrebbero proposto alla Marcuzzi sarebbe firmato da Michele Guardì, lo storico autore de I Fatti Vostri. Sarebbe insomma questa la carta - e che carta - che la Rai sarebbe pronta a giocarsi per fronteggiare il calo degli ascolti che da tempo ha colpito Detto Fatto. Insomma, il format nato con Caterina Balivo e poi passato alla Guaccero potrebbe essere arrivato al capolinea. Mentre la carriera della Marcuzzi, potrebbe ripartire dalla Rai. E chissà cosa ne pensano al Biscione...

