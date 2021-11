Alessia Marcuzzi, mare d'inverno: visione paradisiaca, il lato B... così

05 novembre 2021 a

a

a

Sono mozzafiato gli scatti in bikini postati da Alessia Marcuzzi sui social. Foto in riva al mare, che hanno lasciato i fan senza parole. La conduttrice lascia parlare solo le immagini e non scrive nulla per accompagnare il post. La Marcuzzi indossa un costume da bagno azzurro e appare tra le onde, girata di spalle e con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte. Impossibile non notare che la showgirl sfoggia un fisico perfetto e un lato B spettacolare.

"Adesso parlo io, falso e pretenzioso". Bianca Guaccero sbotta: ma quale Alessia Marcuzzi...

E anche se lei non aggiunge alcuna parola agli scatti, ci pensano i follower a inondarla di complimenti. Sul bagno al mare autunnale, però, la conduttrice non ha fornito dettagli. Non si sa dove sia né con chi. Dagli scatti si vede solo quanto si stia godendo pienamente questo momento di relax. Di recente, inoltre, si è parlato di lei per via della sua scelta di prendersi una pausa dalla tv.

Al momento, comunque, pare si stia dedicando soprattutto ai suoi progetti imprenditoriali, come la linea di cosmesi e il brand di borse. Poi ovviamente c'è la famiglia. In realtà, però, stando ad alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Nuovo, la conduttrice avrebbe ricevuto molte offerte lavorative e adesso sarebbe a un passo da Viale Mazzini. Pare, infatti, che abbia ricevuto un'offerta per un format in onda su Rai 2 dal settembre del prossimo anno. La Marcuzzi, in particolare, potrebbe prendere lo spazio attualmente occupato da Detto Fatto, condotto da Bianca Guaccero.

Alessia Marcuzzi in Rai. E col tappeto rosso: indiscrezione-bomba, ecco a chi "ruba" il posto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.