Iva Zanicchi-choc: "Potrebbe essere l'ultima volta", una inquietante frase sulla sua morte

Tra i big a Sanremo quest'anno c'è anche lei, Iva Zanicchi. A 81 anni si riprende il palco dell'Ariston. L'ultima volta che l'aveva calcato era il 2009, mentre l'ultima volta che ha trionfato risale al 1974 con "Ciao cara, come stai?". L'artista, però, ha conquistato il primo posto del festival della canzone italiana anche prima, nel 1967 con "Non pensare a me" e nel 1969 con quello che poi è diventato il suo più grande successo, ossia "Zingara".

La Zanicchi, classe 1940, è la veterana di questa edizione di Sanremo, condotto da Amadeus per il terzo anno di fila. La kermesse musicale andrà in onda su Rai 1 dall'1 al 5 febbraio. La super big, però, sul palco ritroverà anche amici di vecchia data, come Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Intervistata dal Messaggero, l'artista ha confessato: "Io quest'anno desideravo proprio esserci. Sa, potrebbe essere anche il mio ultimo Sanremo. Faccio le corna, ma sono pur sempre una signora di 81 anni". La Zanicchi ha rivelato pure che è stata lei a proporsi ad Amadeus: "Non smetterò mai di ringraziarlo per avermi presa".

Parlando del brano con cui sarà in gara, invece, la cantante ha detto che non può ancora rivelare il titolo, ma ha assicurato: "È una canzone classica. Mi piace ripetere questa parola, perché ad essere classici io non ci trovo nulla di male". La Zanicchi ha poi spiegato che sul palco dell'Ariston cercherà "un riscatto dopo mesi difficili. La perdita di mio fratello, scomparso per complicanze legate al Covid l'anno scorso, è una ferita ancora aperta. Fui ricoverata insieme a lui. Poi io mi salvai, mentre lui, cardiopatico, restò a lottare in ospedale".

