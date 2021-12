Serena Grandi-choc: "Un putt***? Con chi è andato a letto mio marito", una sconvolgente storia di corna

08 dicembre 2021 a

a

a

Confessioni proibite, spinte, intime, quelle di Serena Grandi a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. L'attrice, infatti, ha anticipato alcune parti del libro sulla sua vita che ha scritto da poco, Serena a tutti i costi. Lettere di una vita mai inviate. In particolare, si è sbottonata sul sesso, con alcuni aneddoti piuttosto imbarazzanti.

"Dopo le molestie di un prete". Serena Grandi sconvolgente, la scelta radicale con cui stravolge la sua vita

"La prima volta che ho fatto l'amore avevo 14 anni, da dimenticare… La seconda volta – ha raccontato – è stata con questo ragazzo italo cinese e in sottofondo c’era una canzone di Carlos Santana. Quando la sento a distanza di anni ancora mi emoziono. Si chiama Sergio, l’ho cercato su Facebook e lancio un appello: Andiamo a cena una sera...", rivela Serena Grandi con grande disinvoltura.

Dunque, sul libro ha spiegato: "Per me è stata una seduta psicanalitica. Parlare della propria vita e rileggerla mette sempre in stato di ansia, ti fa sentire nudo... e infatti è l’ultimo libro autobiografico che farò", promette.

Wanda Nara, il "triangolo" con Mauro Icardi? Ora ne spunta un altro, le foto mozzafiato: proprio quello... | Guarda

E ancora, l'attrice ha parlato del suo matrimonio con Beppe Ercolani: "Ho scoperto i tradimenti dopo il divorzio, me l’hanno detto gli altri. Mi ha tradito anche con un’amica, a cui darei due schiaffoni. Avevo dei dubbi, poi al battesimo di mio figlio ho collegato alcune cose e ho capito. Dicono che avere un marito putt*** è molto meglio, ma non so se è così… Io non l’ho mai tradito, forse una volta col pensiero. Sono una monogama, sia in amicizia che in amore. E’ stato anche un papà negato... Un disastro!", confessa candidamento e conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.