Sanremo 2022, "Questa sera...": i Meduza sganciano la bomba a poche ore dall'inizio

Durante il pomeriggio di RTL 102.5 in “The Flight” sono intervenuti i Meduza, in compagnia di Hozier. I Meduza saranno ospiti internazionali a Sanremo, nonostante siano italiani: si tratta, sicuramente, di ospiti di grande respiro. “Un grandissimo riconoscimento”, raccontano in collegamento telefonico ai microfoni di RTL 102.5. “Essere riconosciuti in Italia e chiamati al Festival di Sanremo per noi è stato un grande colpo al cuore, una grande emozione”, ribadiscono.

Ma i conduttori di “The Flight” colgono l’occasione al balzo per invitarli al Power Hits Estate 2022 - che si terrà all’Arena di Verona. “Molto volentieri” e ad Hozier che ha risposto “can’t wait”. Per stasera? “Ci ha vestiti Moschino, saremo molto eccentrici”, dicono in collegamento. Insieme a Hozier, i Meduza faranno ballare l'Ariston e la prima serata si trasformerà in un evento unico. Atteso. Voluto da tutti gli italiani.

Dietro i Meduza ci sono Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio: la loro musica si è letteralmente imposta sulla scena internazionale con decine di successi e centinaia di certificazioni worldwide. Tra l'altro il loro tour mondiale ha fatto registrare ben ì15 date sold out solo negli Stati Uniti. Ora sono tornati in radio con “Tell It To My Heart“, un brano dei record con 100 milioni di riproduzioni.

