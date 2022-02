Sanremo 2022, Ornella Muti e lo spacco esagerato: "Neanche Belen Rodriguez...", fin dove si spinge a 66 anni

Francesco Fredella 01 febbraio 2022 a

a

a

Spacco audace. Forte, a tratti eccessivo da parte di Ornella Muti, la prima co-conduttrice scelta da Amadeus per la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Sembra di rivedere quello spacco di Belen Rodriguez, che proprio qualche anno fa era sul palco dell’Ariston (la famosa farfallina ha mandato in tilt la Rete, tanto che ancora oggi se ne parla o comunque viene ricordata in tali circostanze).

Sembra essere stato sfiorato l'incidente sexy prima dell’arrivo sul palco dell’Ariston. La Muti, in ogni modo, nonostante lo spacco, riesce a scendere le scale dell’Ariston rimandando il pensiero a quel Sanremo di Belen. Il look della Muti mette tutti d’accordo, mentre invece era stato divisivo l'intervento sulla questione della cannabis, che l'attrice vorrebbe legalizzare a scopo medico, attirandosi le critiche di una determinata parte politica, quella di destra rappresentata da Fdi e Lega.

Tornando alla sua presenza sul palco del teatro Ariston, la Muti si racconta nel corso di un’intervista fotografica. Da Tognazzi ai ciak dei film più importanti. Poi parla di Alberto Sordi. “Allegro, simpatico, ironico. Al suo funerale hanno sfilato tutte le categorie: medici, tassisti…”, dice la grande attrice. Che parla di Paolo Villaggio, Troisi e Francesco Nuti (a cui rivolge un pensiero speciale).

