Sanremo 2022, Gianni Morandi-choc: "La vita che mi scorre davanti agli occhi". Le strane parole dopo l'Ariston

Gianni Morandi si è presentato in grande forma al Festival di Sanremo, tanto è vero che con la sua “Apri tutte le porte” si è posizionato nella parte alta della classifica stilata dalla sala stampa. A 77 anni il cantante si è rimesso in gioco come pochi hanno il coraggio di fare: “Mi ha dato una scossa straordinaria - ha raccontato al settimanale Oggi - l’emozione è stato il grande applauso dell’Ariston. In quegli istanti ho visto scorrere davanti agli occhi i miei 60 anni di musica”.

“Per un attimo mi sono commosso - ha svelato - poi è partita l’introduzione e mi sono sbloccato”. Morandi però non vuol sentir parlare di “eterna giovinezza” e predica calma: “Andiamoci piano, perché come dice Fiorello dall’eterna giovinezza all’eterno riposo passa un attimo. Il segreto è reinventarsi ogni giorno, essere felici di affrontare un nuovo giorno, una nuova esperienza. Finché c’è questa fiamma dentro vale la pena di continuare a fare questo mestiere”.

Mestiere che, a giudicare dalla prima esibizione sul palco del teatro Ariston, Morandi sa fare ancora benissimo: “Se comincio a sedermi sul divano, davanti alla tv, col plaid sulle ginocchia, è finita. Lo dico anche nella mia canzone, ‘abitudine è una brutta bestia, un parassita che lentamente infesta’… bisogna svegliarsi, andare!”.

