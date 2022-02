Sanremo 2022, la clamorosa proposta di Sabrina Ferilli ad Amadeus: "Tutti e due nudi"

05 febbraio 2022 a

Stasera, sabato 5 febbraio, per la giornata finale del Festival di Sanremo. Al fianco di Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli. L'attrice ha fatto uno show in conferenza. "Non canterò e non ballerò, ho proposto ad Amadeus di fare un trenino, tutti e due nudi, ma non ha accettato. Chissà, in un prossimo Sanremo..". Magari, al prossimo scudetto della Roma, le chiedono: "Ma c'è il rischioche quando accadrà, la impalcatura non reggerà più!".

E a chi gli ha chiesto se potesse essere lei la conduttrice femminile che molti auspicano al posto di Amadeus il prossimo anno, ha risposto: "Condurre il festival? No... io voglio fare l'attrice. Mi piace fare l'attrice. Anche qualche divagazione al tema, ma presentare è un'altra cosa. Non mi piace la confusione di ruoli di questo periodo, la trovo pericolosa: ognuno deve fare il suo, e migliorarsi nel suo. Saltare di palo in frasca non incontra il mio parere positivo", ha aggiunto.

Infine l'elogio di Amadeu: "Ogni artista ha sempre un margine di crescita che è quello che porta tutti noi a trovarsi. Amadeus si è strutturato in modo unico, è diventato molto più di un conduttore, conosce la musica, i tempi, ha tempi comici, è una spalla eccezionale e ha la gentilezza di chi sa accogliere e questo mette tutti a proprio agio. La capacità di saper accogliere non solo è un valore aggiunto, ma è un valore unico di Amadeus", ha concluso.

