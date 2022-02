Blanco e Giulia, il raptus di passione nella notte di Sanremo: sceso dal palco...

08 febbraio 2022 a

Raptus di passione dopo il successo dell'Ariston. Sul palco, Blanco ha trionfato con Mahmood. Ma a Sanremo c'era anche Giulia Lisioli, fidanzata del giovane trapper bresciano. La ragazza che, lontano dai riflettori (ma non dai social) gli dà i Brividi, per parafrasare il titolo del brano portato al Festival. Di più; la ragazza che lo fa "impazzire", come cantava Riccardo Fabbriconi (questo il nome all'anagrafe dell'artista) la scorsa estate insieme al collega Sfera Ebbasta, Mi fai impazzire, appunto.

La bella 19enne, finita in qualche Story su Instagram direttamente pochi minuti dopo la proclamazione del successo, sabato a notte ormai inoltrata, abbraccia con trasporto il suo fidanzato, lo bacia e lo accarezza. Intorno a loro tutta la varia umanità che si aggira nei giorni del Festival in riviera, tra staff, discografici, addetti ai lavori, amici e collaboratori.





Ed è proprio la giovane studentessa a regalare ai fan di Blanco gli scatti più intimi e privati, su Instagram, visto che il ragazzo usa il proprio profilo social soprattutto per veicolare la propria carriera e i propri lavori, mantenendo invece il più stretto riserbo sulla propria quotidianità. La loro storia, come ricorda Tgcom24, va avanti da tempo ed è iniziata ben prima che Blanco, vera e propria rivelazione musicale italiana degli ultimi 6 mesi (l'unico, di fatto, in grado di gareggiare con i formidabili Maneskin "americani"), diventasse famoso.

