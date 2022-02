Blanco e Mahmood, è già finita? "Non voglio vederlo". Dopo Sanremo, ognuno per la sua strada

08 febbraio 2022 a

La coppia di Sanremo è già scoppiata. Blanco e Mahmood hanno unito forze, voci e sguardi al Festival, trionfando con la loro Brividi, canzone già diventata un inno per la generazione "fluida" che non si riconosce più in alcun stereotipo e che soprattutto ha voglia di abbattere steccati e pregiudizi. Ma le strade dei due artisti sembrano già destinate a separarsi.

Le rispettive carriere soliste, d'altronde, andavano a gonfie vele prima dell'Ariston e c'è da giurare che continueranno a farlo anche nei prossimi mesi. Blanco, giovane trapper bresciano, è stato insieme ai Maneskin il dominatore delle classifiche degli ultimi sei mesi. Il più maturo Mahmood invece ha consolidato la fama ottenuta proprio a Sanremo con la vittoria a sorpresa con la hit Soldi. Ed è lo stesso Mahmood, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni a gelare i fan che, vista l'alchimia creatasi a Sanremo, speravano in un sodalizio artistico più duraturo: "Per adesso insieme basta un po’, non voglio vederlo". Una battuta, certo, legata probabilmente alla folle "macchina-Sanremo", una centrifuga che per una settimana sballotta i protagonisti da una parte all'altra in un vero e proprio tour de force mediatico. Logico, dunque, che nei reduci ci sia voglia di staccare, andare in vacanza, cambiare aria.

Ma per i due l'addio dovrà aspettare ancora qualche settimana. Saranno loro infatti a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest di maggio, quando a Torino dovranno cercare di bissare il clamoroso successo dei Maneskin nel 2021. “La nostra idea è quella di cantare Brividi in italiano", ammettono i due ancora a Tv Sorrisi e canzoni. D'altronde, mai come in questo momento il Made in Italy è garanzia di successo.

