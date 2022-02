Domenica in, Michele Bravi si auto-insulta: "Ho perso il pudore, sono uno schifoso". La reazione della Venier

13 febbraio 2022 a

Si è auto-insultato Michele Bravi, in diretta da Mara Venier a Domenica in, nella puntata di oggi 13 febbraio. "Mi sono accorto che ho perso il pudore, non ho più paura a usare il corpo, la mia vita, a usare quello che sono sul palco per raccontare completamente la creatività e la visione che ho in testa. Ho molte meno paranoie e sono meno giudicante".

Poi ha continuato: "Mara, non mi fare essere volgare, c’ho 30 anni anche io… Anche io frequento il carnevale di Rio. Ho detto del cane per essere elegante. C’è questa cosa che il fatto che io canto impegnato e impostato spinge le persone a pensare che io sto in una biblioteca polverosa a riflettere e scrivere poesie. In realtà sono uno schifoso anche io". E a quel punto Mara Venier è scoppiata in una fragorosa risata e ha commentato: "Si è liberato finalmente".

Michele Bravi ha poi sottolineato che "l’importante è che le persone spendano meno tempo nel giudizio e più nell’ascolto". Quindi, rivolto a Zia Mara: "Bello trovare persone con cui ti senti a casa, nel nostro lavoro c’è sempre molto sensazionalismo e c’è la difficoltà a scindere ciò che è sensazionale da ciò che è umano. E io con te non ho difficoltà".

