Elettra Lamborghini, indiscrezioni: la domanda sulla "sessualità" scatena il caos in Rai. E Francesca Fagnani...

Pare si stia scatenando il caos in Rai, a causa dell'intervista a Elettra Lamborghini. Secondo quanto riporta Alberto Dandolo sul sito Dagospia, l'ereditiera a Rai 2.ha registrato nei giorni scorsi Belve, il programma di Francesca Fagnani ma "gira voce che avrebbe chiesto la registrazione e la possibilità di tagli". Per quale ragione? Semplice, "alcune domande sulla sua sessualità". Pare però che la Fagnani faccia muro. "Andrà in onda?". Difficile al momento dare una risposta....

Di sicuro, la Fagnani domani sera 18 febbraio torna in onda con il suo programma cult nella seconda serata di Rai due. La conduttrice, come vuole la tradizione, accoglierà in studio due ospiti per ogni messa in onda. Per questa nuova stagione sono previste dieci puntate, per un totale di 20 interviste. Anche questa edizione dovrebbe confermarsi "spietata": "E lei che belva si sente?", sarà una delle domande poste agli intervistati.

