Michelle Hunziker, "chi butta via la propria vita": uno straziante messaggio di prima mattina, che lezione

21 febbraio 2022 a

a

a

Un messaggio, sentito e toccante, quello pubblicato di buon mattino da Michelle Hunziker su Instagram, tra le sue story, oggi lunedì 21 febbraio. Un messaggio rivolto a Carolina Marconi, che ha da poco pubblicato un libro in cui racconta la sua battaglia contro il tumore.

Michelle Hunziker, brutale topless in primo piano: fuori tutto, la foto che fa impazzire Tomaso Trussardi | Guarda

La Hunziker, visibilmente emozionata, in una serie di video spiega: "Buon lunedì, volevo iniziare con una piccola riflessione. Ho un attaccamento e un amore per la vita smisurato, sono cuor felice, anche se la vita non è sempre una passeggiata a ciel sereno. I problemi ci sono, li hanno tutti, ma da un po' di anni a questa parte ho deciso di affrontarli sempre con il sorriso e con l'idea che tutto sia risolvibile", premette.

Dunque mostra il libro di Carolina Marconi. "Quando mi trovo di fronte a battaglie così... lo fa col sorriso. Ha scoperto di avere un tumore al seno quando andava a farsi i controlli per avere un bambino". Poi, la Hunziker legge la toccante dedica che proprio la Marconi le ha riservato nel libro.

Michelle Hunziker, una storia col baby-modello? Spunta una foto clamorosa: ora si capisce tutto | Guarda

"Mi emozioni molto Carolina, sei veramente una grande donna e sei certamente d'aiuto a tantissime persone. Soprattutto a quelle che non danno valore alla vita e si perdono nelle stupidate. Sei veramente una forza", conclude una Hunziker commossa e piena di ammirazione per la collega.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.