Michelle Hunziker, l'ultimo miracolo: questo video? Un successo senza precedenti: forse...

23 febbraio 2022 a

a

a

Un video diventato virale nel giro di una manciata di minuti. Ovvio, scontato, se di mezzo c'è Michelle Hunziker. In questo caso la conduttrice di Michelle Impossibile è affiancata da Serena Autieri, uno sketch in cui in meno di un minuto riassume i problemi legati al Covid e scuola, alle quarantene a cui sono costretti i ragazzi.

Michelle Hunziker a pezzi: poche ore prima della "vendetta" di Tomaso... spunta questo video | Guarda

Una coppia esilarante, tutta al femminile, che fa amara ironia sulla selva di norme, regole, lacci e lacciuoli imposti dal governo agli studenti. Un video che ha attirato le reazioni divertiti delle madri e dei padri che da mesi sono alle prese con il calvario di cui parlano, tra precauzioni, la scuola in presenza che talvolta sembra un miraggio e la solitudine dei figli costretti per troppi giorni a casa.

"Ciò che la madre Ineke non le ha mai detto". Strazio per la Hunziker, indiscrezioni da Mediaset

Insomma, continua il momento d'oro di Michelle Hunziker, forse ai suoi massimi storici in termini di popolarità. E il successo di Michelle Impossibile sta lì a dimostrarlo: la prima delle due puntate previste su Canale 5 ha letteralmente fatto il botto in termini di ascolti. La Hunziker in occasione della prima puntata ha duettato proprio con la Auteri, realizzando il sogno di lungo corso di esibirsi in televisione con lei. E poi la collaborazione è proseguita sui social...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.