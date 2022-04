Elisa Isoardi, il faccia a faccia che le sblocca la carriera? Rai, tam-tam impazzito

12 aprile 2022 a

È da tempo che Elisa Isoardi non compare nel grande schermo a comando di un programma. La conduttrice, dopo 18 anni di onorata carriera è stata messa da parte e non trova spazi in veste da conduttrice nel palinsesto della Rai . Lei stessa si è dichiarata molto dispiaciuta al riguardo. In un'intervista rilasciata a Gente aveva dichiarato: “Dopo 18 anni di carriera, quando la macchina si ferma, è come se si fermasse tutto. Il telefono comincia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché”. Un'uscita di scena con l'amaro in bocca quindi per lei che di certo non si aspettava un futuro lontano dalle scene.

Ora però qualcosa starebbe bollendo in pentola. Secondo quanto riporta Dagospia la Isoardi potrebbe presto tornare in casa Rai in veste di conduttrice come un tempo. Su Dago si legge che Elisa sarebbe stata a colloquio con Antonio Di bella , responsabile della fascia diurna, per la conduzione di un nuovo programma che forse vedremo autunno . Chissà se queste voci verranno confermate e se la conduttrice ritornerà a fare quello che ha sempre amato.

In questo periodo di stop dalla conduzione l'abbiamo vista prendere parte a diversi progetti come ballerina per il talent show Ballando con le Stelle e poi come naufraga nel reality L'isola dei Famosi. Come riporta Gossip e Tv erano molte le voci di corridoio che la vedevano coinvolta in diversi programmi che alla fine non si realizzavano. Sarà questa la volta buona che la Isoardi tornerà in gareggiata come sogna?

