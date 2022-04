Le Iene, Belen Rodriguez e Soleil Sorge? "Nel backstage è finita in disgrazia": scoop-Signorini

20 aprile 2022 a

a

a

Non corre buon sangue tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge. La prova arriverebbero dal backstage de Le Iene. A riportare tali rumors è stato Alfonso Signorini nel settimanale Chi Magazine dove ha raccontato che, dopo la puntata del programma nel quale la Sorge era ospite, sia calato il gelo tra le due. Non hanno mai provato simpatia l’una per l’altra, è bene ricordare che Soleil è l’ex ragazza di Jeremias, fratello minore di Belen.

"Che disgusto, perché sono ossessionato da te": Fabrizio Corona brutale contro Fedez

“Retroscena della puntata de Le Iene con ospite Soleil Sorge Stasi. La freddezza con Belen Rodriguez, cognata della Sorge quando stava con il fratello Jeremias Rodriguez, si è notata in studio fin da subito, dalle prime battute. Le due donne inoltre hanno avuto una relazione con Gianmaria Antinolfi, anche lui concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il risultato di questo mix? L’aria negli studi Mediaset era gelida” riporta il giornalista su Chi.

"Che ca*** vuole? Non rompesse i co***". Fedez sbrocca Fabrizio Corona e Belen lo umilia: "Quello lì..."

Effettivamente la presentazione dell’argentina sull’italo americana era ricca di sarcasmo e frecciatine: “Mettetevi tutti comodi che vi presento la nostra ospite. Lei è italo americana e parla benissimo l’italiano e l’inglese. Ora tutti parlano di lei per il GF Vip, ma prima lei ha fatto la gavetta: Pechino Express, Uomini e Donne e anche L’Isola. Poi soltanto dopo è arrivato il Grande Fratello. I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Insomma sono tutte storie che iniziano con un reality e finiscono sul magazine Chi. Poi al GF ha anche avuto un triangolo con Alex e Delia, ma adesso è fidanzata con un certo Carlo”.

Insomma Belen ridendo e scherzando gliene ha dette “quattro”. Anche alla terza sorella non andava a genio l’ex gieffina. Cecilia Rodriguez ha infatti affermato che non le è dispiaciuto della loro rottura, puntualizzando che non sono state mai amiche. Ora Soleil sembrerebbe impegnata con un certo Carlo, del quale però non si hanno molte notizie. Mentre Jeremias è fidanzato con Deborah Togni e il loro amore sembra andare a gonfie vele. Sarà approvata questa ragazza dalle sorelle Rodriguez?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.