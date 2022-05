Cocaina, Macron e la vergogna contro Damiano dei Maneskin: "Fai qualcosa, per favore"

10 maggio 2022 a

a

a

La polemica contro i Maneskin all'Eurovision Song Contest sarebbe stata alimentata anche dal presidente francese Emmanuel Macron. La band italiana l'anno scorso finì al centro di una bufera per via di un video nel quale sembrava che Damiano David, il frontman, si fosse abbassato sul tavolo per sniffare cocaina proprio nel bel mezzo dell'evento. Ovviamente poi le accuse si dimostrarono false e i Maneskin vinsero la gara senza nessun problema. Adesso però un retroscena su questo episodio viene rivelato alla Bbc da Stéphane Bern, il conduttore francese di quella edizione.

"Ma quando?". Mahmood e Blanco in tilt, dopo il rutto in diretta il caos da Mara Venier

"Devi fare qualcosa, per favore": il presentatore ha raccontato che l'inquilino dell'Eliseo gli avrebbe scritto questo messaggio chiedendogli maggiore chiarezza, oltre all'eventuale squalifica della band per favorire la francese Barbara Pravi. "Era un gran casino", ha raccontato Bern. Quest'ultimo ha spiegato che dopo la scena incriminata, iniziarono ad arrivargli in diretta moltissimi messaggi. Mentre, nel frattempo, la cantante francese continuava a essere piazzata stabilmente al secondo posto. Le accuse contro Damiano inondarono i social e, a quanto pare, tra i messaggi al conduttore ci sarebbe stato anche quello di Macron.

La figuraccia di Mahmood all'Eurovision. Il microfono è aperto: accade l'impensabile | Guarda

Dopo quell'episodio ci furono parecchie polemiche in Francia. Anche se poi Delphine Ernotte, presidente della European Broadcasting Union, si è fatta portavoce di una linea più diplomatica: "Se dobbiamo vincere, allora deve essere per merito non perché abbiamo fatto squalificare il primo posto". Alla fine le voci sul presunto uso di sostanze è stato smentito definitivamente dopo la negatività del cantante al test antidroga.

Maneskin, il miracolo di Damiano: la ragazza di 16 anni dopo mesi di coma... pazzesco a Torino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.