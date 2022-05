Eurovision, "Alla fine vincono loro perché...". Esplode la polemica finale, la tremenda offesa all'Italia

12 maggio 2022 a

All'Eurovision adesso esplode la polemica delle polemiche: questa volta al centro della bufera finiscono Mahmood e Blanco. In Spagna infatti è scoppiato un vero e proprio caso per alcune affermazioni sui due cantanti che si giocano la vittoria nella finalissima dell'Eurovision. A sollevare la polemica è stato un articolo pubblicato su El Mundo in cui di fatto si sostiene che la vittoria all'Eurovision potrebbe prendere ancora una volta la strada dell'Italia perché in concorso c'è una "coppia omerotica". Scrive El Mundo: "Per una nazione vincere due volte di seguito è davvero complicato. Ma non si può escludere che sia ciò che accadrà sabato prossimo. Perché l'Italia riparte come una delle cinque nettamente favorite".





E fin qui tutto tranquillo. Ma il quotidiano spagnolo, come ricorda Fanpage, va oltre: "La vittoria potrebbe arrivare perché icone di uno dei movimenti che seguono da vicino l'evento, come gli LGTBI+", si legge sul quotidiano spagnolo.

Poi il concetto diventa più esplicito: "E per quanto Mahmood insista nel rifiutare le etichette e affermando che la sua ode al crepacuore e alla libertà di sbagliare anche quando si ama, che è ciò di cui parlano i brividi della canzone, molti in tutta Europa vogliono vedere il primo duetto che canta una storia apertamente omoerotica nella storia della Festival". Insomma la polemcia è servita. E come sempre fa parte del gioco di chi rosica...





