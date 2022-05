Luca Argentero: "Ho fatto tutto". Le tre parole che terrorizzano i fan

17 maggio 2022 a

In una lunga intervista per Ti sento, programma condotto da Pierluigi Diaco in onda questa sera alle 23.30 su Rai2, Luca Argentero si è raccontato rivelando dettagli inaspettati della sua carriera. L'attore ha parlato di un suo possibile ritiro dalle scene:" A me piacerebbe… mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più".

Argentero ha inoltre confessato:"Ho la sensazione dopo una ventina d’anni… di aver fatto tutto quello che potevo fare. Penso di aver fatto quello che dovevo e infatti sono estremamente proiettato verso una terza parte della mia vita". L'attore quindi sembrerebbe indirizzato verso altri piani non vedendo più il suo futuro proiettato nel grande schermo. La confessione ha scioccato tutti i fan che di certo non si aspettavano una notizia del genere.

L'attore ha poi parlato della sua grande passione per la montagna e di come quest'ultima l'abbia avvicinata a Dio: "È una questione molto fisica: un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa’. Non che dentro la Chiesa tu non lo senta, ma in montagna sei comunque più in alto, quindi bene o male sei più vicino… Sembra banale ma è una questione fisica, che poi io questa luce divina, questa presenza che circonda tutti noi a cui francamente non sono mai riuscito a dare un volto, invece in mezzo alla natura, quando sono stato veramente immerso nella natura, m’è capitato in cima a una montagna, alle cascate dell’Iguazù in Argentina, quando la natura è molto più grande di te, è così". Chissà quindi quali saranno effettivamente i piani del marito dell'influencer Cristina Marino. Al momento nulla è stato deciso definitivamente.

